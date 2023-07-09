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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Şimeşk "2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık." dedi. Yapılan zamların ardından kamu çalışanlarının gözü kulağı "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı memur maaş ödeme tarihleri...

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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Memur maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi takdirde haberimiz güncellenecektir. Ancak memur maaş zammı düzenlemesinin bu hafta sonuna kadar Meclis'ten çıktığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı takdirde memur maaşları 15 Temmuz'da zamlı olarak yatırılabilecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM Seçimden önce verilen vaat uyarınca en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye çıkartıldı. En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.

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Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1'indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.