Memur ve emekli maaş zammı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı 6 aylık enflasyon farkı ile emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli memur ve memur zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte emekli memur ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...