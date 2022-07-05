Memur zamları için kritik öne sahip 6 aylık enflasyon oranının netleşmesinin ardından 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur maaşları belli oldu. Memurlar zamlı maaşın ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile memur maaşı hangi tarihte hesaplara yansıyacak? İşte detaylar...