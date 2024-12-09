Zamlı KYK kredi/burs ücreti ne kadar oldu? 2025 Ocak ayında ne kadar kredi/burs yatacak?
Zamlı KYK kredi/burs miktarları belli oldu. Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, zamlı KYK kredi/burs ne kadar oldu? 2025 Ocak ayında öğrenciler kaç TL burs/kredi alacak? İşte, detaylar...
- 1
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi/burs ödemeleri için yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; 2025 Ocak ayından itibaren öğrencilere ödemeler zamlı bir şekilde yapılacak. Peki, 2025 Ocak KYK kredi/burs ne kadar olacak, zamlı burslar ne zaman hesaba uatacak? İşte, detaylar...
- 2
OCAK 2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.
- 3
ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
2025 zamlı KYK bursu ödemeleri Ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.
-
- 4
KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.