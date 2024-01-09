OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da servis ücretlerineyüzde 28,09 zam geldi. İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde 1300 TL olan aylık 0-1 km ücreti 1665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.