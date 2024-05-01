Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları şimdiden başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...