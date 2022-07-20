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Zamlı emekli maaşları ödeniyor! SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar oldu ve hangi gün yatacak?

Emekli maaşları ödeniyor! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi netleşti!

Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Zamlı emekli maaşı, 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak belirlenirken Temmuz maaş farkı ödemeleri de devam ediyor. İşte, 2022 Temmuz emekli maaş farkı ödeme takvimi...

20.07.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur ve emekli zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak belirlenirken "SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi. Milyonlarca emekli yüzde 40'ın üzerinde zam alırken en düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 lira oldu. İşte, 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

  • 2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

  • ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 oranında zam alan milyonlarca emekli fark ödeme takvimini araştırıyor. Emekli zammının netleşmesiyle birlikte gözler emekli maaş farkları ödeme takvimine çevrildi. 17 Haziran itibariyle ödemeleri başlayan SSK ve Bağ-Kur  4A,4B,4C Emekli maaş farkları tahsis numaralarına göre ödenmeye devam ediliyor.

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