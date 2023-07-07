Zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte 5 Temmuz'da emekli maaş zammı da netleşti. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklileri "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cavabını sorguluyor. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri...

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Ancak memurlara verilen seyyanen zam emeklilere uygulanmamıştı.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.