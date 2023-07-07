Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…

        Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaşı zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba tarihinde TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ardından refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı netleşmiş oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 00:57
        • 1

          Zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte 5 Temmuz'da emekli maaş zammı da netleşti. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklileri "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cavabını sorguluyor. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri...

        • 2

          TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

        • 3

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Ancak memurlara verilen seyyanen zam emeklilere uygulanmamıştı. 

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.

        • 5

          SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ

          Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

          Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.

        • 6

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı emkli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. 

          Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

          Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görebilecek.

          İşte, emekli maaşları ödeme tarihleri...

        • 7

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu
        İzmir'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu
        Ambulansın peşine takıldı! Takip mesafesini korumayınca kaza yaptı
        Ambulansın peşine takıldı! Takip mesafesini korumayınca kaza yaptı
        İkinci el satışta yeni düzenleme
        İkinci el satışta yeni düzenleme
        Jesus, Icardi'yi istiyor!
        Jesus, Icardi'yi istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Ayşegül'ü katleden eski eşin cezası belli oldu
        Ayşegül'ü katleden eski eşin cezası belli oldu
        İçişleri'nden orman yangınlarına karşı genelge!
        İçişleri'nden orman yangınlarına karşı genelge!
        Sarri'den Torreira açıklaması!
        Sarri'den Torreira açıklaması!
        Fidan'dan kritik üçlü zirve açıklaması
        Fidan'dan kritik üçlü zirve açıklaması
        Threads'in özellikleri ve anlamı ne?
        Threads'in özellikleri ve anlamı ne?
        Tuğçe Can vahşetinde mahkemeden karar çıktı!
        Tuğçe Can vahşetinde mahkemeden karar çıktı!
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı!
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        "Yol verme" kavgasında 16 yaşındaki çocuk öldürdü
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Rusya'da paraya resmi basılmıştı... Görüntülendi!
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Tüm yönleriyle kira ve konut fiyatlarındaki sorun… Nedenler, sonuçlar ve çözüm önerileri.
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı