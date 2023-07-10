Emekli maaş zammı 2023: Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu?
Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-kur maaş zammı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TÜİK tarafından açıklanan veriler ve 6 aylık enflasyon farkına göre refah payı hariç yüzde 19,77 olması beklenen emekli maaş zammında oran kesinleşti. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emekli maaşlarına yılın ikinci altı ayı uygulanacak zam oranı açıklandı. Son olarak geçtiğimiz ara zamda en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. İşte 2023 Temmuz emekli maaşı ara zammı son durum...
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Emekli zammında son durum... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Bu kapsamda; Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da düzenlemeden yararlanabilecek. İşte 2023 Temmuz emekli maaş zammında son gelişmeler...
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17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra beklenen emekli zammında güncel rakamlar belli oldu.
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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
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SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil
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