EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.