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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?

        Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK tarafından 4 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazandı. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 zam alırken memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Memur maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanırken zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ödeme tarihleri de belli oldu. İşte 2024 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:35
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        • 1

          Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında itibaren alacağı zam oranı, refah payı ve ek zam hariç yüzde 37,56 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49,3 olarak netleşti. Memur maaş farkları ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlarken gözler emekli maaşı ve maaş zam farklarına çevrildi. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşı ve zam farklarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

          İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

          SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.

          Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz.

          "YILLIK ARTIŞ ORANLARI TEMMUZ AYINDA EŞİTLENECEK"

          Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir.

          Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

          "2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

          2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

        • 3

          MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLADI!

          Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.

        • 4

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu.

          SSK emekli maaşları 17 Ocak, Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.

        • 5

          EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

          Zamlı emekli maaşları, 17-28 Ocak günleri arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Emekli zam farklarının ise, maaşların ödenmesinin ardından hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri;

        • 6

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        • 7

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        • 9

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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