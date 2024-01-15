Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK tarafından 4 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazandı. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 zam alırken memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Memur maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanırken zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ödeme tarihleri de belli oldu. İşte 2024 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında detaylar...
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Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında itibaren alacağı zam oranı, refah payı ve ek zam hariç yüzde 37,56 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49,3 olarak netleşti. Memur maaş farkları ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlarken gözler emekli maaşı ve maaş zam farklarına çevrildi. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşı ve zam farklarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...
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EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 37,57 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLADI!
Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu.
SSK emekli maaşları 17 Ocak, Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Zamlı emekli maaşları, 17-28 Ocak günleri arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Emekli zam farklarının ise, maaşların ödenmesinin ardından hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri;
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
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Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
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Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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