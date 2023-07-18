Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı belli oldu. Buna göre emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 zam yapılmış oldu. Kök maaş üzerinden emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-Kur'lular tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri....