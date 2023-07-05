SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
|Emekli memur aylıkları ne olacak?
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|(TL)
|2023 Ocak
|2023 Temmuz
|Müsteşar (1/1)
|28.729
|33.771
|Genel müdür (1/1)
|25.427
|29.889
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|9.978
|11.729
|Memur (Lisans - 4/1)
|7.812
|9.183
|Öğretmen (1/4)
|11.833
|13.910
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|16.753
|19.693
|Başkomiser (1/4)
|11.833
|13.910
|Polis memuru (1/4)
|11.833
|13.910
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|11.833
|13.910
|Mühendis (1/4)
|11.848
|13.927
|Teknisyen (Lise -1/4)
|8.506
|9.999
|Pratisyen hekim (1/4)
|17.488
|20.557
|Profesör (1/4)
|20.542
|24.147
|İmam-hatip
|11.833
|13.910
|Avukat (1/4)
|11.833
|13.910
|En düşük memur emekli aylığı
|7.901
|9.288
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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