Milyonlarca çalışan asgari ücret hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 30 Haziran Perşembe günü yapılan asgari ücret düzenlemesinin yürülüğe girmesi sonrasında vatandaşlar "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" ve "Asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...