ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi. TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Uzlaşı yok. Bakanlık teklifini açıklayacak biz de açıklayacağız." dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerinin ardından "Net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız" dedi