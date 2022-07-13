Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ağustos maaşlarına yansıyacak mı? Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret ara zammıyla ilgili bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili yapılan yeni düzenleme 30 Haziran perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, yeni düzenlemeye göre asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak? Zamlı asgari ücret hangi aydan itibaren hesaplara yatacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

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