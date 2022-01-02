Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? AGİ dahil 2022 Asgari ücret ne kadar oldu? AGİ hangi ayda zamlı alınacak?

Asgari ücrete 2022 yılında %50 seviyesinde zam yapılması sonrası vatandaşlar, söz konusu artışın ne zaman maaşlara yansıyacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak ve hangi ay geçerli olacak sorularının cevaplarını derledik.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Toplantıları Aralık ayında yapılan asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2021 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı.