Zamlar geri alınacak mı, elektrik faturası fiyatları düzenlemesi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında elektrik faturalarında yaşanan artışa müdahale edileceği söylemişti. Elektrik faturalarındaki artışın ardından duyurulan yeni düzenleme vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'dan elektrik faturaları düzenlemeleri ile ilgili açıklama geldi.

"ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ ADIMLAR KESİNLİKLE ATILACAK"

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın elektrik faturaları ile ilgili "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz." dedi.