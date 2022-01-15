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Zamdan sonra ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu 2022

Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu 2022

Emekliye zam oranı belli oldu. TÜİK verilerinin ardından zam oranı netlik kazanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da en düşük emekli maaşı konusuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Erdoğan, 2022 yılında düşük emekli maaşı tutarını yükselttiklerini bildirirken detayları açıkladı. Bu yıl ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Emekli maaşı hesaplama formülü 4A, 4B ve 4C için farklılık gösteriyor. İşte, 4C, 4B ve 4A için ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı ve 2022 emekli maaşı hesaplama tablosu

15.01.2022 - 11:00 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Emekliye 2022 yılında yapılacak zam miktarı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile beraber 2022 emekli zammı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bir müjde gelirken en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya yükseltildiği duyuruldu. Bunun ardından ne kadar emekli maaşı alırım konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca emekli, 2022 emekli maaşı hesaplama tablosu ile alacakları maaşa yönelik net hesaplamayı yapmaya çalışıyor. Emekli maaşı hesaplama formülü ise 4A, 4B ve 4C için farklı kriterlerde oluyor. İşte, ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı ve emekli maaşı hesaplama tablosu 2022

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

    Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

    Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

    İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

    En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

  • NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

  • EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER NEDİR?

    Sigorta prim gün sayısı

    Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

    Sigorta başlangıç tarihi

    Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

  • 4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2022

    4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

    4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

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