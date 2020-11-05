Zambiya, Gaziantep'te fahri konsolosluk açtı

Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji tarafından ağustosta Gaziantep temsilcisi olarak Özlem Işık'ın atandığını söyledi.
Fahri Konsolos Işık'ı tebrik eden Chilengi, Zambiya Büyükelçiliğine verilen destek nedeniyle Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.
Işık'ın Fahri Konsolos adaylığını onayladığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Chilengi, "Nitekim Bakan, Zambiya'nın gerçek dostu olduğunu gösterdi." dedi.
Türkiye ve Zambiya'nın "kardeşçe bağları güçlendirmek" için çeşitli aktörlerle birçok girişim gerçekleştirdiğini kaydeden Chilengi, bunların arasında "ortak ekonomik komisyon aracılığıyla ticareti ve yatırımı teşvik etmek için devam eden çabalar, düzenli siyasi istişareler, terörizmle mücadele ve kurumlar arası iş birliğinin" yer aldığını aktardı.
Chilengi, bu gayretin Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.
Büyükelçi Chilengi, Zambiya'nın yakında diğer Türk şehirlerinde de fahri konsolosluklar açacağını duyurdu.
Işık da Zambiya halkına duyduklar güven için teşekkür borçlu olduğunu söyledi.
Ekonomik öncelikleri belirleyecek ve Zambiya'nın iş ortağı olarak imajını güçlendirecek stratejik bir belge üzerinde çalışmak istediklerini kaydeden Işık, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için gayret göstereceklerini söyledi.
Türkiye-Zambiya ilişkileri, 2011'de Lusaka'da Türkiye Büyükelçiliği ve 2013'te Zambiya Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla ivme kazandı.
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