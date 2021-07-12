Zambiya'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla dostluk maçı oynandı

AA

Başkent Lusaka'da yapılan spor etkinliği öncesinde konuşan Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Türkiye'nin tıpkı Zambiya gibi demokrasiye ve milli birliğe güçlü şekilde bağlı olduğunu söyledi.

"Hepimiz ülkemiz için ortak değerleri ve sevgiyi paylaşıyoruz." diyen Cırcıroğlu, darbe girişiminde cesurca direniş gösteren ve ülkeleri uğruna can veren vatanseverleri saygıyla andığını belirtti.