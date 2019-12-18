18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında yayınlanan 'Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor' kitabının tanıtımı ve 'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Venedik Sarayı'nda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, serginin açılışında, Anadolu'nun insanlık tarihinden başlayan kültür, sanat ve doğa güzelliklerini özünde barındıran İstanbul'da bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Anadolu'nun insanlık tarihinin başladığı günden bu yana çeşitli medeniyet ve uygarlıklara ev sahipli yaptığını belirten Alpaslan, "İnsanlık tarihi kadar birçok medeniyetin izlerini bırakmış olağanüstü kültürel ve tarihi zenginliğe sahip topraklar üzerindeyiz" dedi.
Göbeklitepe'nin kısa zamanda dünya miras listesinde yerini aldığını anımsatan Nadir Alpaslan, "Bu da Göbeklitepe'nin önemini, büyüklüğünü, tarihi ve kültürel değerini ortaya koymaktadır. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin çok büyük avantajlarını gördük. Göbeklitepe ülkemizin kültür, turizm ve sanat değerlerinin çok güçlü bir şekilde tanıtılmasının bir aracı oldu" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, 'Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor' kitabının editörü de olan Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ile proje sponsorlarından iş adamı Cemal Kalyoncu'ya lansmanı yapılan kitap ve teşekkür plaketi takdim edildi.
Daha sonra kurdele kesilerek açılışı yapılan sergi gezildi ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bülent Eczacıbaşı, Reyhan Kalyoncu, Funda Acar, Hüsnü Akhan, Demet Sabancı, Ethem Sancak, Zeynel Abidin Erdem, Emine Erdem, Feryal Gülman, Fatih Karamancı, İmam Altınbaş, Nilüfer Bulut, Simone Kaslowski, Şekib Avdagiç, Zuhal Pirinçcioğlu da katıldı.
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