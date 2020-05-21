Hollandalı sanatçı Ard Gelinck, photoshop yeteneğini kullanarak ünlü müzisyenlerin, oyuncuların ya da sanatçıların hayatlarının farklı dönemlerini birleştiriyor. Gelinck, Freddy Mercury, Tom Hanks ve Madonna ve daha pek çok ünlünün yıllar öncesi ve sonrası hallerini zekice yan yana getirerek zamanda yolculuğa çıkarıyor. İşte zamanın nasıl akıp gittiğini photoshop çalışmalarıyla Instagram takipçilerine gösteren sanatçıdan yaratıcı çalışmalar...

Kim Kardashian