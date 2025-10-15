Türkiye’deki ilaç kuru belirleme yönteminin ekonomik gerçeklerin gerisinde kaldığını vurgulayan İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, bazı ilaç üreticisi firmaların mali koşullara dayanamadığı için satışa çıkarıldığına dikkat çekti. Bu gelişmelerin yalnızca sanayimizi değil, vatandaşlarımızın ilaca erişimini de riske attığını belirten Barut, sektörün kalıcı ve öngörülebilir bir yapıya duyduğu ihtiyacın daha da belirgin hale geldiğini vurguladı.

Ekim ayı itibarıyla 50 TL’ye varan Euro kuruna karşılık, 21.67 TL olan ilaç kurunun son bir senedir değişmediğini belirten Barut; “Zaman kaybetmeden ilaç kuru güncellenmeli, fiyatlandırma sistemi reforme edilmelidir. Türkiye’de son bir yıldır fiyatı değişmeyen tek ürün ilaçtır. Bu durum üretim planlamasını, tedarik zincirini ve yatırımlarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

"HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Barut Türk ilaç endüstrisinin vatandaşlarımızın kullandığı her 100 kutu ilacın 92’sini yerli üretimle karşıladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın ilaca erişiminde aksama yaşanmaması için üretimi her daim olduğu gibi tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Zira halk sağlığı bizim önceliğimiz. Bu hassasiyetimizi Covid-19 ve deprem felaketleri döneminde vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmayarak gösterdik. Sektörümüzde yaşadığımız en hayati sorun ilaç fiyatlandırma mekanizmasının güncel koşullara yanıt vermemesidir. Bu konunun en kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyoruz.”