Brent petrol fiyatları bayram sonrası yeniden yükselişe geçti. Fiyatların yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor. Ancak zamla ilgili beklenti mevcudiyetini korusa da konuyla ilgili resmi açıklama bulunmuyor.

Peki, bugün motorin ve bezin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve mtorin fiyatarı...