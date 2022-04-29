BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına henüz zam gelmedi. Ancak sosyal medyada yer alan iddialara göre motorin fiyatlarına zam gelmeyecek. Ancak tahminlere göre bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına 1,33 TL zam gelmesi bekleniyor.