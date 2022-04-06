Sigara fiyatları Mart ayında yeniden mi zamlanacak? Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaşımları sonrası sosyal medyada "Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, sigara zammı var mı, paket fiyatları artacak mı? İşte, güncel sigara fiyatları listesi ve sigara zammı hakkında merak edilenler...