Son dakika haberi... Motorin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş beraberinde benzin, mazot ve LPG fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Son olarak mazota 92 kuruş indirim, benzine ise 50 kuruş indirim yapıldı. Peki, indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları canlı tablo....