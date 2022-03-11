BENZİN VE MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ!

EPGİS tarafından yayınlanan son dakika açıklamasına göre benzin ve motorin zammı iptal edildi. 9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.