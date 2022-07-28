Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerin aldığı ücret olan üniversite harcı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararı sonrasında milyonlarca öğrenci üniversite harç ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte fakülte fakülte üniversite harç ücretleri listesi...