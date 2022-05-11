Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ZAM GELDİ! Benzin litre fiyatı arttı! Dünyada kriz sürüyor... 12 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? (Ankara İzmir İstanbul)

ZAM GELDİ! Son dakika: Benzin fiyatları zamlandı! Dünyada kriz sürüyor... 12 Mayıs benzin fiyatları

Benzin fiyatları 12 Mayıs Perşembe günü zamlı tarifeden satılıyor. Öte yandan sadece Türkiye'de değil ABD başta olmak üzere dünyada benzin fiyatlarında artış yaşanıyor. Peki, motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin fiyatları...

11.05.2022 - 08:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin fiyatları 12 Mayıs Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde benzin fiyatlarında artış yaşanıyor. Öte yandan Türkiye'de de son zam dün akşam saatleri itibariyle başladı. İşte 12 Mayıs benzin fiyatları...

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 12 MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 21,12 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 21,12 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,04 TL

  • Ankara benzin fiyatları: 21,21 TL

    Ankara motorin fiyatları: 22.10 TL

     

     

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

     

    İzmir benzin fiyatı: 21,23 TL 

    İzmir motorin fiyatı: 22.11 TL

  • EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.