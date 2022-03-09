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ZAM FIRTINASI! Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları zamlandı! 9 Mart benzin fiyatları İstanbul - Ankara

ZAM FIRTINASI! Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları zamlandı! 9 Mart benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları 5, 7 ve 8 Mart'ta üst üste zamlandı. Son olarak dün akşam itibariyle benzine 1.7 TL, motorinin litre fiyatına ise 1.59 lira zam geldi. Gelen son zamlar sonrası "Benzin ve motorin fiyatları Ankara ve İstanbul'da ne kadar? Merak edenler için motorin ve benzin fiyatları İstanbul ve benzin alış - satış kurunu haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

09.03.2022 - 08:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin ve motorin fiyatları 8 Mart itibarı ile tekrardan itibariyle zamlandı! 9 Mart  gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1.07 TL, motorinin litre fiyatına ise 1.59 TL zam geldi. Böyelelikle 5 Mart itibariyle üçüncü zam geldi. Son dakika zam haberleri sonrası Ankara İstanbul benzin LPG ve motorin fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, Ankara ve İstanbul mazot ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

  • MAZOT FİYATI VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1.07 TL, motorinin litre fiyatına ise 1.59 TL zam geldi. 

  • AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI NE KADAR?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20.44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19.28 liradan 20.35 liraya, İzmir'de 19.39 liradan 20.46 liraya çıkacak.

  • ANKARA VE İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ayrıca, Ankara'da ortalama 21.31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22.90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21.23 liradan 22.82 liraya, İzmir'de 21.31 liradan 22.90 liraya çıkacak.

  • Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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