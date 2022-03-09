Benzin ve motorin fiyatları 8 Mart itibarı ile tekrardan itibariyle zamlandı! 9 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1.07 TL, motorinin litre fiyatına ise 1.59 TL zam geldi. Böyelelikle 5 Mart itibariyle üçüncü zam geldi. Son dakika zam haberleri sonrası Ankara İstanbul benzin LPG ve motorin fiyatları merak edilip araştırılıyor. Peki, Ankara ve İstanbul mazot ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...