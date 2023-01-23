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ZAM FARKLARI ÖDENİYOR! 2023 Emekli ve memur maaşları zam farkları ödeme takvimi! 2023 Emekli maaş ve memur maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaşları zam farkları ödeniyor! Bir grup şubata kaldı

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında enflasyon oranına refah payı da eklenerek toplamda yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500 en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi. Zamlar Ocak ayı başladığında belli olduğu için maaşlardaki zam farkları ise 17 Ocak itibariyle memur ve emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar zam farklarını Ocak ayı içerisinde alırken emekli sandığı ödemeleri Şubat ayına sarktı. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ve memur maaşı zam farkları ödeme takvimi

Giriş: 23.01.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek?  Bilindiği üzere 2022 Aralık ayı enflasyon oranlarının 3 Ocak 2023'te açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 enflasyon zammı geldi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla emekli maaş zamlarını refah payıyla yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.

    4 Ocak'taki AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yapılan refah payının artırıldığı müjdesini verdi. Refah payındaki artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarına 2023'te yüzde 30 zam yapılmış oldu. Peki, memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ile memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar. 

     

  • ÖDEMELER 17 OCAK'TA BAŞLADI

    Ocak ayı zamları ayın içerisinde belli olduğu için emekli ve memurlar maaşlarına ilave gelen Ocak zammı farkını belirlenen takvime göre almaya başladılar. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkı ödemeleri 17 Ocak tarihinde başladı ve ay sonuna kadar tashih numaralarına göre devam edecek.

     

  • SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde bugün başladı,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

     

     

  • BAĞ-KUR EMEKL MAAŞLARI ÖDEME

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

    Not > Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

     

     

  • MEMUR ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur maaş zammı henüz yatmadı. Yüzde 30'luk zamla ilgili çalışmalar 15 Ocak'a kadar yetişmediği için zam farklarının Ocak ayının son Cuma günü olan 27 Ocak'a kadar yatması bekleniyor. 

  • EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKLARI ŞUBAT'TA!

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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