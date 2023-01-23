Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Bilindiği üzere 2022 Aralık ayı enflasyon oranlarının 3 Ocak 2023'te açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 enflasyon zammı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla emekli maaş zamlarını refah payıyla yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.

4 Ocak'taki AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yapılan refah payının artırıldığı müjdesini verdi. Refah payındaki artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarına 2023'te yüzde 30 zam yapılmış oldu. Peki, memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ile memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.