Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi Ocak Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Zamlı memur maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler memur zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, "Memur zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...