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ZAM! Benzin fiyatlarına zam mı geliyor, ne kadar zam yapılacak? Güncel akaryakıt fiyatları 5 Temmuz 2022: Benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatlarına zam mı geliyor? 5 Temmuz güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları, peş peşe gelen akaryakıt indirimi haberlerinin ardından araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini de beraberinde getiriyor. 2 Temmuz itibariyle otogaz ve benzine uygulanan indirimin ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. İşte, 5 Temmuz güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum…

05.07.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt fiyatları indirim haberlerinin ardından güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol piyasalarında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini de beraberinde getiriyor. 28-29 Haziran günlerinde motorin fiyatlarına üst üste uygulanan indirimin ardından 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle otogaz ve benzin fiyatlarına bir indirim daha gelmişti. Brent petrol piyasalarındaki artış akaryakıt zammı haberini de beraberinde getirdi. İşte, 5 Temmuz 2022 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

  • MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

  • SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi. 

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.

  • BENZİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

  • ZAMLI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    95 kuruşluk artışın uygulanması halinde, zamlı benzin fiyatları yeniden 26 TL’nin üzerini görecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları

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