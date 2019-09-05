Zalim İstanbul'un yeni bölümü ne zaman? 

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon finalinde Ceren'in kendisini bıçaklamasıyla hamileliği ortaya çıkmıştı. Ceren'in hamile olduğu gelişmesi konakta fırtınalar estirirken, kapı dışı edilen Cemre de Nedim'in çektiği çileye bir son verebilmek adına Nedim'i kaçırmıştı. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalleri verildi.
ZALİM İSTANBUL'UN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Zalim İstanbul'un 9. bölümü olan sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkarttı. Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Şeniz'in türlü oyunları sonucunda konaktan kapı dışı edilen Cemre ise vedalaşmak için Nedim'in yanına uğradığı sırada bir delilik yaparak onun artık iyi ve mutlu yaşaması için düğün gününde Nedim'i kaçırır. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir.
ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü'nde fırtınalar esmişti. Evden kaçan Cemre ve Nedim ne yapacak? Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıtlarını bulacak.
İşte Zalim İstanbul dizisinin yeni sezon 10. bölüm fragramanı:
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