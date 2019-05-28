Zalim İstanbul sezon finali mi yaptı

Zalim İstanbul, dün akşam sezon finali yaptı. Ve 9. son bölümü ile Kanal D ekranlarına gelmişti. Bu son bölümde yaşananlar seyircilerde şok etkisi yarattı. Peki, Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detayalar...

ZALİM İSTANBUL 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkartıyor!

Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıkar.

Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir...

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Kanal D'de ekranlarında gelen ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başaran iddialı Zalim İstanbul dizisi hakkında karar verilmişti. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin ve İdris Nebi Taşkan'ın bulunduğu dizi 27 Mayıs'ta ekranlara ara verdi.