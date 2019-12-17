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Zalim İstanbul'da heyecan dorukta. Dün akşam ekranlara gelen Zalim İstanbul'da neler yaşandı, 24 yeni bölüm fragmanı gibi detaylara haberemizden ulaşabilirsiniz.
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurdu.
Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.
Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.
ZALİM İSTANBUL 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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