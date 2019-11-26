26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zalim İstanbul'da Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geliyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokuyor. Seher'in kızları Cemre ile Ceren'in hesaplaşmasının yanında Cenk ile Nedim'in hesaplaşması izleyiciye sunuluyor.
ZALİM İSTANBUL 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Cenk, Nedim'i Cemre'ye aşık olmakla suçlar. Fakat Nedim'in verdiği cevap herkes için tokat niteliğindedir. Cemre'ye aşık olan kişinin yatalak Nedim olduğunu söyler. Tüm konuşulanları duyan Cemre yıkılır. Cenk ise Nedim ile olan savaşında galip çıkmaya kararlıdır.
Öte yandan Ceren'in planı tıkır tıkır işlemektedir. Agah Ceren'in teklifini kabul eder.
Yaşanılan durumlardan en çok rahatsız olan kişi ise Şeniz'in ta kendisidir. Agah'ı kesin bir dille uyarır. Nedim artık düşündükleri kişi değildir.
Amcasına ilk defa karşı duran Nedim, Agah'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Küçük yeğeni ellerindekileri almak için geri dönmüştür. Karaçay köşkü için asıl zor günler bundan sonra başlayacaktır.
ZALİM İSTANBUL 20. SON BÖLÜM ÖZETİ
Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.
Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.
Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır.
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