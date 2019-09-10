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Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen 2. sezon ilk bölümünün ardından yayınlandı. Zalim İstanbul'da Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokuyor. Zalim İstanbul ile ilgili detaylar haberimizde.
ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nedim, yangından kurtulacak mı?
Nedim'in içinde olduğu ev kundaklanır. İçeride kilitli kalan Nedim, yangından kurtulmaya çalışır. Fakat Nedim'in konumunda bu durum o kadar kolay olmayacaktır. Cenk ise babasıyla birlikte Nedim'in yanına gider. Yanan evi görünce Nedim'i kurtarmaya çalışır. Yıllar önce yaptığı hatasını bu sefer düzeltebileceğini düşünür.
Diğer taraftan Cemre ailesiyle arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Seher, Nedim ile birlikte ortadan kaybolan kızına çok kızgındır. Cemre annesinden oldukça üzücü karşılıklar alır.
Nedim yangından sağ çıkabilecek mi?
ZALİM İSTANBUL 10. SON BÖLÜM ÖZETİ
Cemre’nin, Nedim’i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz. Seher kızının da derdinin de peşindedir. Ceren annesini yanına çekmek için mağduriyetini son damlasına kadar kullanır. Seher ise eti tırnaktan ayırmamaya kararlıdır ta ki Neriman kozunu oynayana kadar. Seher şimdi hem kızlarının bağını hem de sırrını korumak zorundadır.
Şeniz, Cemre ve Nedim’i herkesten önce bulmak için elindeki tüm imkanları kullanır. Tabii bu arada Cenk’e yakalandığının farkında değildir. Cenk annesinden bir adım öne geçtiğinde ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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