İki kız kardeşin çalkantılı hayatı 0:00 / 0:00

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, 'Timsah Ateşi', 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

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'Timsah Ateşi', 4 - 25 - 26 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de arka arkaya perde açacak. Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikâyesini anlatıyor.

1989'da Kuzey İrlanda'da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan 'Timsah Ateşi' oyununda 'Alannah' karakterini Funda Eryiğit, 'Fianna'yı Hazar Ergüçlü, babaları 'Peter Devlin'i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyacak.

2019'da Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyun Türkiye'de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak.

Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah'ın (Funda Eryiğit) hikâyesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara - komedi seyirciyle buluşacak.