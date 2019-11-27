27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlu İsa Terzi'yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldüren Orhan Terzi (72) hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, 4 Eylül'de saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, besicilik yapan Orhan Terzi ile oğlu İsa Terzi arasında, ahırda para yüzünden tartışma çıktı. Orhan Terzi, oğlunu av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İsa Terzi'nin cenazesi toprağa verilirken, baba Orhan Terzi tutuklandı. Orhan Terzi hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
'SEN HALA ÖLMEDİN Mİ?'
İddianamede cinayete tanık olan anne Adviye Terzi'nin poliste alınan ifadesine yer verildi. Anne, olay günü, eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını, eşinin sopayla oğlunun üzerine yürüdüğünü, ikiliyi araya girerek ayırdığını anlattı. Yaşanan bu olayın ardından oğlunun hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığını, bu sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini belirten anne Terzi, zalim baba vahşetini şöyle anlattı:
"Eşim elinde tüfekle 'Şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlumun, 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim, İsa'nın göğsüne bir el ateş etti. İsa, biraz yürüdükten sonra yere düştü. Eşim yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip, küfür ederek, 'Sen hâlâ ölmedin mi!' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı."
ANNE VE 3 ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay günü oğlunun babasına vurmadığını öne süren acılı anını Adviye Terzi, eşinden davacı olduğunu belirterek, en ağır cezanın verilmesini istedi. İddianamede Orhan Terzi'nin de polisteki ifadesinde, bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia ettiği kaydedildi.
Baba Terzi'nin pişman olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin diğer 2 oğlu ve 1 kızının da babalarından şikayetçi olduğu yer aldı.
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