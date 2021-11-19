2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 21:45'de Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'a konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ZALGRIS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.