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Zalgiris Kaunas - Barcelona: 66-77 (MAÇ SONUCU) - Barcelona THY EuroLeague'de Dörtlü Final'de

Barcelona, THY EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 77-66 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdıran ilk takım oldu.

Giriş: 03.05.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
Zalgiris Kaunas - Barcelona: 66-77 (MAÇ SONUCU) - Barcelona THY EuroLeague'de Dörtlü Final'de
AA

THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren Barcelona, devre arasına da 29-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

THY EuroLeague Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

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