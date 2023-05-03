Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

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