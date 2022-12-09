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Haberler Basketbol EuroLeague

Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU)

THY EuroLeague'de müthiş bir form grafiği yakalayan Anadolu Efes, 12. haftada konuk olduğu Zalgiris Kaunas'ı 26 sayı farkla 86-60 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Giriş: 09.12.2022 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes: 60-86 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Evans 4, Hayes 4, Smits 8, Brazdeikis 9, Ulanovas 9, Cavanaugh 15, Butkevicius 7, Giedraitis 4, Kalnietis, Birutis, Lelevicius

Anadolu Efes: Micic 19, Bryant 2, Beaubois 20, Polonara, Pleiss 7, Clyburn 17, M'Baye 9, Dunston 6, Zizic 6, Taylor, Ömercan İlyasoğlu

1. Periyot: 19-25

Devre: 33-33

3. Periyot: 48-63

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