Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.