Zalgiris - Galatasaray CANLI YAYIN
Zalgiris - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda alacağı galibiyetle 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde tur kapısını aralamak istiyor.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya geliyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Luis Godinho
STAT: LFF Stadı
YAYIN: S Sport, S Sport +
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlıyor. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkıyor.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
ZALGIRIS'İN 29. RESMİ MAÇI
Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.
Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.
CİMBOM'UN AVRUPA'DAKİ 303. RANDEVUSU
Galatasaray, Avrupa kupalarında 303. kez sahne alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı.
DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 27. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 26 kez mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.
Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.
1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: