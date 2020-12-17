Zalgiris: 99 - Fenerbahçe Beko: 62

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya),Carmela Paternico (İtalyan),Emilio Perez (İspanya)

Zalgiris: Walkup 6, Hayes 11, Milaknis 11, Grigonis 12, Lauvergne 8, Blazevic 1, Lekavicius 8, Jankunas 2, Lukosiunas 3, Geben 11, Rubit 18, Jokubaitis 8

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 5, De Colo 14, Barthel 4, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas 2, Hamilton, Brown 2, Westermann 8, Tarık Biberovic 1, Pierre 10, Eddie 12, Ali Muhammed 4

1. Periyot: 24-7

Devre: 51-31

3. Periyot: 81-47