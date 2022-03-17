Salon: Zalgris Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Zalgiris: Cavanaugh 22, Ulanovas 6, Strelnieks 2, Webster 3, Nebo 12, Blazevic 2, Lekavicius 5, Miniotas, Jankunas, Milaknis 13, Giffey 6

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 20, Anderson 3, Moerman 8, Dunston 11, Beaubois 15, Pleiss 12, Singleton, Bryant 6

1. Periyot: 19-23

Devre: 30-41

3. Periyot: 40-65