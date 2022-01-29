Kamp yaptıkları Antalya'da FB TV'ye açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın takımdan saha içinde daha fazla enerji ve efor istediğini vurguladı.

Deneyimli teknik adamın kendilerinden agresif olmalarını istediğini anlatan Zajc, "İsmail Kartal geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla neler isteyeceğini daha da iyi anlayacağız. İsmail Kartal gerçekten takıma bir enerji kattı. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampta yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve kendisini iyi hissettiğini kaydeden Zajc, altyapıdan aralarına katılan oyuncuların kendilerine enerji kattığını da ifade etti.

Taraftarların kendilerine olan desteğinin önemine değinen Zajc, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızın bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz. Evimizde oynadığımız maçlarda kendimi çok iyi hissediyorum çünkü gerçekten harika ve inanılmaz taraftarlarımız var. Onların göstermiş olduğu destek ve motivasyona minnettarım. Onların bize olan desteği hiç şüphe yok ki bizim için çok anlamlı. Biz elimizde olanın her zaman en iyisini vereceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız. Her gün antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onların desteğine de minnettarız. Onlara şunu söylemek istiyorum; sadece birlikte olursak bir şeyler kazanabiliriz."